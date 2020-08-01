Барнаул, , 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление», — говорится в сообщении и добавляется, что следствием было установлено, что смерть четырех членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля и при этом не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Также указывается, что, по информации следователей, 51-летний мужчина 26 июля приехал на турбазу в село Ая из города Барнаула с 43-летней женой и детьми в возрасте 16 и 11 лет, позднее, 31 июля, их мертвые тела обнаружили сотрудники персонала в гостиничном номере.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти семьи из четырех человек на одной из турбаз на Алтае.