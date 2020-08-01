Якутск, , 11:29 — REGNUM Информацию о том, что в небе над Якутском якобы чуть не произошло столкновение трех самолетов, принадлежащих авиакомпаниям «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии», проверяет минтранс республики Якутия. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По информации, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолёта авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии», которая распространяется в соцсетях и СМИ, Министерство транспорта республики информирует, что, по данному сообщению, проводится проверка действительности этого случая», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что глава Якутии Айсен Николаев не находился ни на одном из указанных в сообщениях бортов и напоминается, что он 31 июля работал в Якутске.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Аляске при столкновении в воздухе двух небольших самолётов вблизи аэропорта города Солдотна погиб депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп.