Курган, , 10:45 — REGNUM В Курганской области на полигоне уранодобычи АО «Далур» неизвестные злоумышленники повредили трубопровод. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и региональными органами власти АО «Атомредметзолото».

Диверсия произошла вечером 30 июля. Неизвестные проникли на промышленную площадку АО «Далур», расположенную на окраине города Шумиха, и вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана. В итоге часть слабокислотных растворов вылилась на землю.

После падения давления в трубопроводе в течение получаса ремонтники «Далура» прибыли на место происшествия и заменили поврежденные резиновые рукава.

«Для уточнения последствий этого повреждения нами были сразу проинформированы региональные службы Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Федерального медико-биологического агентства. Сейчас важно собрать разлившиеся растворы и рекультивировать пострадавшую почву», — сообщил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

Отмечается, что в качестве реагента АО «Далур» применяет серную кислоту, концентрация которой не превышает 0,4%. Данным раствором невозможно повредить даже кожу человека. Надзорные органы сделали вывод, что существенного экологического вреда авария не принесла. Опасности для местных жителей разлив слабокислого раствора не представляет, отмечают в «Далуре».

"Сумму нанесённого предприятию совокупного ущерба еще предстоит подсчитать. Однако уже сейчас ясно: это серьезное преступление, за которое должна наступить уголовная ответственность», — заявил председатель Совета директоров АО «Далур» Александр Бурутин.

Напомним, АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Входит в контур управления уранового холдинга «Атомредметзолото» госкорпорации «Росатом».