Курган, 1 августа 2020, 10:45 — REGNUM В Курганской области на полигоне уранодобычи АО «Далур» неизвестные злоумышленники повредили трубопровод. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и региональными органами власти АО «Атомредметзолото».
Диверсия произошла вечером 30 июля. Неизвестные проникли на промышленную площадку АО «Далур», расположенную на окраине города Шумиха, и вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана. В итоге часть слабокислотных растворов вылилась на землю.
После падения давления в трубопроводе в течение получаса ремонтники «Далура» прибыли на место происшествия и заменили поврежденные резиновые рукава.
Отмечается, что в качестве реагента АО «Далур» применяет серную кислоту, концентрация которой не превышает 0,4%. Данным раствором невозможно повредить даже кожу человека. Надзорные органы сделали вывод, что существенного экологического вреда авария не принесла. Опасности для местных жителей разлив слабокислого раствора не представляет, отмечают в «Далуре».
Напомним, АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Входит в контур управления уранового холдинга «Атомредметзолото» госкорпорации «Росатом».