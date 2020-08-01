Бельцы, Молдавия, , 10:09 — REGNUM Контейнер с 20 килограммами ртути с Украины обнаружили в Глодянском районе Молдавии сотрудники антитеррористического центра Службы информации и безопасности (СИБ) и территориального управления Бельц, сообщили 31 июля в пресс-службе Службы информации и безопасности.

Опасное химическое вещество, хранившееся в контейнере с четырьмя металлическими трубками, нашли в лесу у села Фундурий Ной.

После обнаружения ртути сотрудники СИБ вызвали спасателей из управления радиационной, химической и медико-биологической защиты Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД. Ртуть взяли на экспертизу и приняли меры для того, чтоб обезопасить место, где хранился контейнер с опасным веществом.

Сотрудники СИБ проводят расследование для установления лиц, которым принадлежит ртуть, а также — утановления заказчиков опасного металла.

Лицам, хранившим и перевозившим ртуть грозит штраф от 550 до 950 условных единиц (до 47 тысяч леев или 208 тысяч рублей) или тюремное заключение на срок до трех лет.

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