Тюмень, , 09:27 — REGNUM В Тюмени избили кондуктора автобуса, сделавшего замечание пассажирам без масок. Видео побоев было выложено в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пьяные мужчина и женщина устроили потасовку 19 июля. На видео активно махал кулаками пассажир. В сообщении отмечается, что на выручку кондуктору пришли другие пассажиры и водитель автобуса, и дебоширы собирались на него, кстати, подать заявление в полицию.

Как пояснили в УМВД Тюмени, видео с камеры наблюдения в автобусе расставило всё на свои места. На данный момент в отношении зачинщика драки возбуждено административное дело о побоях, но после детального разбирательства не исключена и уголовная ответственность.

Напомним, строгий масочный режим в общественном транспорте в Тюменской области действует с 6 июля.