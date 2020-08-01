Севастополь, , 06:29 — REGNUM В Севастополе с 2014 года специализированным отрядом ГУ МЧС России было обезврежено около 19 тыс. различных боеприпасов, оставшихся со времён Великой Отечественной войны. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе обнаруженных и обезвреженных пиротехниками МЧС в Севастополе почти 19 тыс. авиабомб, артиллерийских снарядов, обычных и миномётных мин, ручных гранат и других опасных изделий, более 1,7 тыс. водолазные подразделения нашли и обезвредили под водой.

По данным МЧС России, только с начала 2020 года отрядом МЧС в Севастополе было обезврежено 723 оставшихся с войны боеприпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 49 снарядов времён Великой Отечественной войны обезвредили 20 июля взрывотехники регионального управления МЧС Брянской области. Боеприпасы были обнаружены в лесных массивах двух районов — Карачевского и Брасовского.

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