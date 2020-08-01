Париж, 1 августа 2020, 02:44 — REGNUM Военнослужащий французской армии погиб в ходе операции в Республике Чад, сообщает пресс-служба министерства обороны Франции.
Сообщается, что военнослужащие вели расследование инцидента на базе Н'Джамена. Отмечается, что причиной смерти солдата стал взрыв «части оборудования».
Напомним, Франция направила более 5 тыс. военнослужащих в регион Сахель в рамках международной помощи по борьбе с исламистами. Одна из военных баз французской армии расположена в Республике Чад.