Анкоридж, США, , 01:53 — REGNUM На Аляске при столкновении в воздухе двух небольших самолётов вблизи аэропорта города Солдотна погиб депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Об этом 31 июля сообщает газета Anchorage Daily News.

Столкновение произошло в небе над полуостровом Кенай, примерно в двух милях к северо-востоку от аэропорта, в 08:30 утра. Одним из столкнувшихся самолётов был одномоторный Havilland DHC-2 Beaver. Информация о втором, который ранее был идентифицирован как двухмоторный Piper Aztec, в настоящее время уточняется.

О количестве находившихся на борту самолётов пассажиров и числе погибших и пострадавших пока не сообщается. Пока коллегами по законодательному органу штата была подтверждена только гибель Гарри Кноппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде при попытке приземлиться на заброшенную взлётно-посадочную полосу разбился легко-моторный самолёт, погибла 62-летняя женщина. Трагедия произошла в небольшом городке Мишен (провинция Британская Колумбия), расположенном в 62 километрах от Ванкувера.

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