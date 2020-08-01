Хониара, , 01:26 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 65 километрах к северу от города Гизо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 403,75 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Пострадавших не было.

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