Богота, , 23:40 — REGNUM Шесть человек погибли в результате взрыва в забое угольной шахты на северо-востоке Колумбии, сообщает 31 июля радиостанция La FM.

Трагедия произошла в окрестностях города Кукуты. Еще трое шахтеров остаются заблокированными под землей.

Причины взрыва пока не выяснены. По мнению местных властей, взрыв произошел оттого, что внутри шахты скопился метан.

Спасатели пытаются спасти шахтеров, которые не могут сейчас выйти на поверхность. Информации о состоянии их здоровья нет, возле шахты дежурят медики.

Напомним, в апреле в Колумбии на одной из шахт взорвался метан, погибли 11 человек.

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