Брюссель, 31 июля 2020, 22:59 — REGNUM Несколько стран Западной Европы, противостоящих эпидемии коронавируса, одновременно столкнулись с сильной жарой, сообщают 31 июля европейские СМИ.
Температура воздуха к концу недели во многих странах замерла на отметке около 40 градусов по шкале Цельсия и это сильно затрудняет выполнение требований по ношению масок.
В ряде итальянских городов метеослужбы объявили о повышенной опасности из-за жары. Аналогичная угроза объявлена в десятках департаментов Франции.
Кроме того, на Атлантическом побережье Франции бушуют лесные пожары.
В Бельгии зафиксирован самый высокий температурный рекорд с 1833 года, когда начались регулярные наблюдения за погодой.
Аналогичная ситуация наблюдается в Британии и в Германии.
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