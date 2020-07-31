Брюссель, , 22:59 — REGNUM Несколько стран Западной Европы, противостоящих эпидемии коронавируса, одновременно столкнулись с сильной жарой, сообщают 31 июля европейские СМИ.

Температура воздуха к концу недели во многих странах замерла на отметке около 40 градусов по шкале Цельсия и это сильно затрудняет выполнение требований по ношению масок.

В ряде итальянских городов метеослужбы объявили о повышенной опасности из-за жары. Аналогичная угроза объявлена в десятках департаментов Франции.

Кроме того, на Атлантическом побережье Франции бушуют лесные пожары.

В Бельгии зафиксирован самый высокий температурный рекорд с 1833 года, когда начались регулярные наблюдения за погодой.

Аналогичная ситуация наблюдается в Британии и в Германии.

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