Пекин, , 21:56 — REGNUM В связи с наводнениями в Китае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел всекитайскую телеконференцию по вопросам повышения производственной безопасности и контроль над наводнениями, сообщает 31 июля Синьхуа.

Наводнение. Китай Philippe Semanaz

Глава правительства выступил с рядом указаний, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества граждан в условиях разгула стихии, которой подвергся Китай в последние недели. Призвав крепить организованность и дисциплину, премьер потребовал от всех региональных и районных властей и заинтересованных центральных ведомств обеспечить работу над ошибками. Ли Кэцян связал эффективность этой работы с быстротой и качеством устранения изъянов, которые наблюдаются в спасательной работе и деятельности по ликвидации последствий наводнений.