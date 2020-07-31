Лиссабон, , 21:46 — REGNUM Жертвами крушения скоростного пассажирского поезда в Португалии стали как минимум двое человек, 37 человек получили ранения, 31 июля передает телекомпания SIC.

По сообщению экстренных служб, семеро раненых, в том числе машинист поезда Alfa Pendular, госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте крушения работают около 160 спасателей и медиков, прибыли два медицинских вертолета.

Катастрофа произошла в городе Суре, примерно в 30 километрах от города Коимбра. Известно, что двое погибших работали на железнодорожных путях, когда произошла авария.

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