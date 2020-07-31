Челябинск, , 21:44 — REGNUM В Челябинской области 19 небольших населённых пунктов лишились электричества по причине урагана. Об этом сообщает компания «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего без света остались 4522 человека. Основной удар стихии пришёлся по энергообъектам распределительной сети в Аргаяшском и Сосновском районах. Сейчас энергетики восстанавливают энергоснабжение. Задействованы восемь бригад (44 человека) и 11 единиц спецтехники. Для снабжения социально значимых объектов готово и отправлено четыре дизель-генератора.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер атаковал Южный Урал 31 июля. Стихия задела в том числе и сам Челябинск.

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