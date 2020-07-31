Симферополь, , 20:46 — REGNUM Задержан организатор перевозок по маршруту из Краснодара в Севастополь после аварии с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма, об этом сообщили 31 июля в пресс-службе СКР.

«Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом — организатором этой перевозки правил безопасности, которое привело к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в результате аварии с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, погибли девять человек, ещё девять ранены, четыре человека находятся в реанимации.