Берлин, , 18:58 — REGNUM В результате нападения в здании торгового центра в Берлине, по уточнённым данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщил журналистам представитель городской спасательной службы.

Сообщается, что четыре человека были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии. Все остальные — легко пострадавшие.

Напомним, днём 31 июля в Берлине грабители напали на отделение банка, расположенное в торговом комплексе на Херманнплац, распылив в помещении газ. Четверым преступникам удалось скрыться, в настоящее время проводится операция по их поиску.

В правоохранительных органах заявили, что произошедшее не содержит признаков террористического акта.

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