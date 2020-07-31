Симферополь, , 18:29 — REGNUM Директор филиала Федерального учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Симферополе и его заместитель обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, оба должностных лица арестованы. Об этом сообщили в Следственном комитета России 31 июля.

Как полагает следствие, в декабре 2017 года и в январе 2019 года директор Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» заключил госконтракты с одной из частных фирм на оказание услуг по содержанию имущества десяти пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории республики. Сумма госконтрактов составила 7,4 млн рублей и 4,7 млн рублей. При этом директор филиала учреждения и его заместитель договорились потребовать с организации — исполнителя госконтрактов взятки за беспрепятственную работу. В декабре 2017 года они потребовали от предпринимателей ежемесячно передавать им в течение срока действия контрактов в качестве взятки 15% от суммы контрактов. В ином случае должностные лица пообещали бизнесменам проблемы — расторжение контрактов и внесение в реестр недобросовестных поставщиков. Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей».

В настоящее время должностные лица Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и посредник задержаны. По месту жительства и работы проведены обыски, изъяты деньги и документы. Фигурантам дела предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.