Черкесск, , 17:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии утонул 12-летний ребенок. Трагедия случилась 30 июля неподалеку от селения Курджиново Урупского района, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, которая организовала проверку в связи с гибелью мальчика.

Из подробностей происшествия известно, что ребенок вместе со своими одноклассниками переходил реку Большая Лаба, течение которой, как и всех горных рек, очень сильное. Поскользнувшись на камне, мальчик упал в воду, и его унесло течением.

Прокуратура по итогам проверки даст оценку отношению родителей к воспитанию ребенка и деятельности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.