Берлин, , 17:03 — REGNUM Нападение на торговый центр в Берлине не содержит в себе признаков террористического акта, заявили в городской полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники предприняли попытку ограбления расположенного в здании отделения банка, распылив слезоточивый газ. В результате этого пострадали 11 человек.

Напомним, нападение было совершено на торговый комплекс Хазельхайде на площади Херманнплац в Берлине. В полиции сообщили, что четверым преступникам удалось скрыться, в настоящее время предпринимаются меры по их поиску.

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