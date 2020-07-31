Берлин, , 16:56 — REGNUM Четверо преступников, совершивших нападение на торговый центр в Берлине, скрылись с места преступления. В настоящее время ведётся операция по их поиску, сообщили в местной полиции.

По информации правоохранителей, при нападении злоумышленники распылили слезоточивый газ. Согласно уточнённым данным, пострадали одиннадцать человек.

Напомним, ранее неизвестные люди напали на торговый комплекс Хазельхайде на площади Херманнплац в Берлине. Предположительно, речь идёт о попытке ограбления.

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