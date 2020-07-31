Берлин, , 16:46 — REGNUM По меньшей мере восемь человек пострадали при нападении на торговый центр в Берлине, передаёт агентство DPA со ссылкой на спасательную службу.

Сообщается, что, по предварительным данным, речь может идти о попытке ограбления.

Как передавало ИА REGNUM, днём 31 июля неизвестные люди напали на торговый комплекс Хазельхайде на площади Херманнплац в Берлине. Место происшествия в настоящее время оцеплено полицией.

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