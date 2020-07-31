Берлин, , 16:39 — REGNUM Неизвестные люди совершили нападение на торговый центр в Берлине днём 31 июля. Об этом сообщается в микроблоге городской спасательной службы в Twitter.

Полиция

Как уточняется, инцидент произошёл в торговом комплексе Хазельхайде, расположенном на площади Херманнплац.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Здание в настоящее время оцеплено полицией, прилегающая станция метро закрыта.

Подробности произошедшего уточняются

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