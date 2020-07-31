Ставрополь, , 17:15 — REGNUM Грузовик-тягач с 20-тонной цистерной дизельного топлива опрокинулся в кювет в Александровском районе Ставропольского края. В результате произошла протечка топлива, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Авария случилась сегодня днем в селе Александровском. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, однако, как отмечается, до ближайших жилых домов оставалось около 60−70 метров.

На место происшествия выехал автомобиль-цистерна с помпой. Специалисты приступили к перекачке оставшегося и разлившегося топлива.