Барнаул, , 16:34 — REGNUM Тела четырех человек обнаружены в одном из номеров туристической базы на Алтае, сообщает 31 июля РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тела обнаружены на турбазе «Глобус» в Алтайском крае.

«Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера», — цитирует агентство слова источника.

После вскрытия дверей номера, в комнате были найдены четыре мертвых тела.

Причины и обстоятельства их смерти выясняет следственно-оперативная группа.

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