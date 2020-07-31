Тамалинский район, , 16:38 — REGNUM Полиция Тамалинского района Пензенской области приняла заявление от 56-летнего фермера, который перевел мошенникам около 1-го млн рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Пострадавший объяснил, что увидел на одном из сайтов в интернете объявление о продаже трактора МТЗ-82 стоимостью 960 тыс. рублей и связался по телефону с продавцом. На его звонок ответил неизвестный, который представился менеджером и объяснил, что для покупки сельхозтехники следует перечислить деньги в качестве предоплаты на счет организации. Фермер после разговора так и сделал, отправился в банк и по указанным реквизитам перечислил со своего счета нужную сумму. По истечении месяца потерпевший трактор так и не получил, а по номеру телефона, указанного в объявлении, уже никто не отвечал.

Сотрудниками полиции проводится проверка поступившей информации, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

ИА REGNUM ранее сообщало, 43-летний житель поселка Колышлей Пензенской области перевел телефонному мошеннику за семь часов 1,1 млн рублей. На телефон потерпевшего позвонил неизвестный и назвался сотрудником банка. Мошенник пояснил, что с карты мужчины снимаются кем-то посторонним денежные средства. Для предотвращения кражи нужно обналичить все деньги через банкомат и перечислить их на специальный счет. Пострадавший поверил лжесотруднику банка.

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