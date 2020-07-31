Нижний Новгород, , 16:05 — REGNUM 69 человек и 21 единица техники участвуют в тушении пожара в селе Бабушкино, неподалеку от Дзержинска (Нижегородская область).

Пожар на складе полиэтиленовой продукции в Дзержинске. МЧС Нижегородской области

По данным МЧС огонь бушует на складе полиэтиленовых изделий предприятия ООО «ПолимерИндустрия». Пожару присвоен третий ранг опасности, угроза распространения огня на жилые постройки отсутствует.

По данным официального сайта «ПолимерИндустрия», компания производит полиэтиленовую и защитную пленки, шланги, оборудование для капельного полива, а также автохимию.

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