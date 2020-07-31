Чернигов, Украина, , 16:16 — REGNUM Взрыв гранаты в Черниговской области Украины произошел после начала конфликта между участниками застолья. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе Национальной полиции области.

По предварительным данным, конфликт начался между хозяином гранаты и участницей застолья. Второй мужчина заступился за женщину, после чего произошёл взрыв.

Журналисты местных СМИ выяснили, что владелец гранаты погиб. Ранее мужчина якобы служил в Афганистане.

По словам председателя Черниговской областной администрации Андрея Прокопенко, согласно одной из версий следствия, боеприпас могли привезти из зоны военного конфликта в Донбассе.

В полиции не подтвердили вышеуказанную информацию:

«Ходят слухи и об Афганистане, и об «АТО», но мы пока этого не подтверждаем. На месте работают правоохранители», — заявили в пресс-службе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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