Чернигов, Украина, 31 июля 2020, 16:16 — REGNUM Взрыв гранаты в Черниговской области Украины произошел после начала конфликта между участниками застолья. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе Национальной полиции области.
По предварительным данным, конфликт начался между хозяином гранаты и участницей застолья. Второй мужчина заступился за женщину, после чего произошёл взрыв.
Журналисты местных СМИ выяснили, что владелец гранаты погиб. Ранее мужчина якобы служил в Афганистане.
По словам председателя Черниговской областной администрации Андрея Прокопенко, согласно одной из версий следствия, боеприпас могли привезти из зоны военного конфликта в Донбассе.
В полиции не подтвердили вышеуказанную информацию:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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