Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 15:41 — REGNUM В Костромской области против директора муниципального предприятия «Красноетеплоэнерго» возбудили четыре уголовных дела — сообщает пресс-служба управление федеральной службы судебных приставов по региону. Главу МУПа, обеспечивающего водой 10 тысяч жителей Красносельского района, обвиняют в равнодушном отношении к экологии.

Сточные воды Pxhere.com

Ранее суд обязал предприятие получить лицензию на добычу воды из скважин в 8 сельских поселениях района, нормализовать очистку сточных вод и наладить сброс очищенных стоков в реку Покшу. Однако, директор предприятия проигнорировал требования. В связи с этим на управленца завели уголовные дела по статье «Неисполнение решений суда».

В настоящее время стоки «Красноетеплоэнерго» с повышенным содержанием железа, цинка, меди и нефтепродуктов сбрасываются в реку Волгу. Кроме этого, по информации приставов, предприятие добывает воду из водозаборных скважин без лицензии на протяжении как минимум 5 лет.

Учредителем МУП «Красноетеплоэнерго» является администрация Красносельского района. Основной вид деятельности организации — производство пара и горячей воды.

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