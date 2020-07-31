Керчь, Крым, , 15:41 — REGNUM Бронемашину БРДМ-2, которая затонула во время патриотической акции 25 июля, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту во время Великой Отечественной войны, подняли со дна Керченского пролива на специальных парашютах. Об этом 31 июля рассказал пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

«Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде», — приводит его слова РИА Новости.

Также Кононов указал, что в настоящее время решается, как машина будет транспортирована на берег.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что водолазами на дне Керченского пролива была обнаружена затонувшая во время патриотической акции бронемашина БРДМ-2.