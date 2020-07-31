Дзержинск, Нижегородская область, , 15:36 — REGNUM В городе Дзержинске Нижегородской области горит склад. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар вспыхнул в здании на улице Фрунзе в поселке Бабушкино около часа дня 31 июля.

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В ведомстве уточнили, что огонь охватил склад для хранения полиэтиленовой продукции ООО «ПолимерИндустрия».

"В 13:32 (мск) объявлен ранг пожара №2. На данный момент в тушении пожара принимают участие 41 человек личного состава и 12 единиц техники», — добавили в МЧС.

Пока информации о пострадавших нет. Площадь возгорания составляет 400 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года крупный пожар произошёл в цехе по производству полиэтиленовых мешков в Нижнем Новгороде на территории Канавинского района. Обошлось без пострадавших.

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