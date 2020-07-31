Киев, , 15:38 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) остановила незаконное производство и продажу военных средств поражения. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе рассказали, что предполагаемый организатор производства был задержан в Киеве.

По предварительным данным, цех работал в одном из регионов Украины, а готовая «продукция» переправлялась в Киев при помощи служб доставки. В Киеве средства поражения продавались через личные связи подозреваемого в криминальных кругах.

В ходе обысков сотрудники СБУ выявили три пистолета-пулемёта системы «SA-26» и девять магазинов к ним, карабин «Форт-201», около 500 патронов различного калибра, девять магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество деталей стрелкового оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о планах ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.

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