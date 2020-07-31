Вашингтон, , 15:30 — REGNUM В результате столкновения в воздухе в американском штате Невада двух одномоторных самолетов погибли два человека. Об этом 31 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление (FAA) США.

По данным телеканала, столкновение произошло 30 июля днем в небе в районе города Калиенте (штат Невада), который расположен на расстоянии около 240 км в северо-восточном направлении от Лас-Вегаса.

Также уточняется, что в момент авиакатастрофы на борту обоих самолетов находилось по одному человеку.

При этом причины произошедшего не сообщаются и указывается, что в настоящее время FAA совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте США ведут расследования данного инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Колумбии нашли ранее пропавший на юге страны лёгкий одномоторный самолёт.