Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM На границе с Украиной в Ростовской области сотрудниками Пограничной службы России задержан контрабандист, который пытался протаранить их своим автомобилем. Об этом 31 июля сообщили журналистам в пограничном управлении ФСБ РФ по региону.

Указывается, что в районе населенного пункта Григорьевка пограничники пресекли попытку незаконной контрабанды большого количества товаров народного потребления.

«При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что сотрудники наряда пограничников в результате этого вынуждены были применить оружие и задержать злоумышленника, который при этом был ранен в бедро, после чего ему оказали необходимую помощь медицинского характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что совместные действия сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и Департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Павлодарской области помогли задержать нарушителя государственной границы.