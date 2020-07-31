Симферополь, , 15:10 — REGNUM Беременной молодой женщине, получившей травмы в крупной автоаварии на трассе «Таврида» в Крыму, предстоит несколько операций. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по медицинской части Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи N6 Александр Влахов.

«Состояние беременной стабильное. Сейчас мы решаем вопрос совместно с хирургами и акушерами-гинекологами о дальнейшей тактике её лечебного ведения. Пока плод жив, с плодом все благополучно. Но ей предстоят операции. У неё есть травма — скелетная травма, травма внутренних органов, поэтому она находится в больнице скорой помощи», цитирует Влахова «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, погибли девять человек, ещё девять ранены. Возбуждены уголовные дела. В белогорском районе введён режим ЧС.