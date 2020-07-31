Посёлок городского типа Токсово, Ленинградская область, 31 июля 2020, 15:08 — REGNUM В Ленинградской области начата проверка по факту травмирования охранника Токсовской межрайонной больницы. Мужчина вышел на улицу и на него обрушилось временное крыльцо. Пострадавший впал в кому. Об этом 31 июля ИА REGNUM сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Несчастный случай произошел 25 июля в Токсовской межрайонной больнице.
«Обстоятельства произошедшего изучаются комиссией в рамках внутренней проверки», — заявили в комитете.
Несмотря на то, что медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте, состояние охранника оценивается как тяжелое.
Добавим, как рассказали родственники потерпевшего изданию «Петербургский дневник», у мужчины диагностировали ушиб головы, разрыв аорты, также ему были удалены селезенка и часть кишечника.
«В данный момент он в коме, в тяжелом состоянии. После проведенных операций положительной динамики не наблюдается», — сообщил сын пострадавшего.