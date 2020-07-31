Дижон, Франция, , 14:54 — REGNUM Во Франции двое несовершеннолетних оказались под стражей в полиции после того, как накануне вечером в Дижоне избили водителя трамвая, который попросил их надеть защитные маски, сообщает Le Figaro.

«Двое несовершеннолетних в настоящее время находятся под стражей за нападение на водителя. Ведется расследование», — заявили в прокуратуре Дижона.

Инцидент произошел в центре Дижона в четверг, 30 июля 2020 года, около 18:30 по местному времени. Известно, что водитель вышел из кабины. Он напомнил путешественникам инструкции по ношению защитных масок. Стороны обменялись словесными оскорблениями, а затем ударами.

Как сообщало ИА REGNUM, французская актриса Брижит Бардо выражает сожаление по поводу «некомпетентности» президента Франции Эммануэля Макрона в вопросах защиты животных и отсутствия государственного секретаря, занимающегося этим вопросом в правительстве страны.

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