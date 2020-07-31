Ульяновск, , 14:32 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанут пять человек. Следствие полагает, что местная жительница организовала преступную группу для проведения финансовых операций в обход банковских структур и государственного контроля. Правоохранители установили, что было зарегистрировано на подставных лиц шесть «фирм-однодневок» и открыты счета в банках.

«Обеспечивая поступление средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре также отмечают, что для создания видимости хозяйственной деятельности «заключались мнимые и притворные сделки».

«После оформления подложных бухгалтерских документов производилось так называемое обналичивание средств и возврат «клиентам» за вычетом процентов вознаграждения», — полагают правоохранители.

По оценке следствия, с сентября 2015 года по август 2019 года члены преступной группы незаконно получили 27,6 млн рублей дохода.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленникам инкриминируют незаконную банковскую деятельность (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Ленинском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, которую обвиняют в хищении средств у 23 граждан. Следствие полагает, что она вносила изменения в программный комплекс персональных сведений клиентов. Ущерб оценивается на 1,6 млн рублей.

Подробнее: Экс-банкира в Ульяновске обвиняют в хищении средств у клиентов