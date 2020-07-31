Чистополь, Татария, , 15:06 — REGNUM В Татарии 42-летнего жителя города Чистополя уличили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Проведенная экспертиза установила, что у мужчины психическое отклонение, он не осознает характер и опасность своих действий. В отношении него решается вопрос о принудительном лечении, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Вечером 28 июня текущего года в Чистополе обвиняемый напал на 7-летнюю девочку, избил и совершил насильственные действия сексуального характера. Свидетелем инцидента стал 6-летний мальчик, который пытался помочь девочке и останавливал нападавшего. Но мальчик понял, что справиться со взрослым не в силах и обратился за помощью к прохожим, которые и задержали злоумышленника.

Мужчина обвиняется в преступлениях, предусмотренных п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани осужден 40-летний местный житель, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Читайте также: Казанского рецидивиста осудили на 15 лет за изнасилование девочки