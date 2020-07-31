Уфа, 31 июля 2020, 14:30 — REGNUM Проверку про факту сброса загрязненных стоков в промышленной зоне около Уфимской ТЭЦ-3 проводит природоохранная прокуратура Башкирии. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По сообщению пресс-службы ведомства, в результате внештатной ситуации промышленные стоки с территории Уфимской ТЭЦ-3 попали в р. Шугуровка. Сотрудники предприятия обеспечили прекращение слива промышленных стоков в реку.
По данному факту сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры организовали проверку ООО «Башкирская генерирующая компания».
Отмечается, что лабораторные анализы зафиксировали в сточных водах превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Сообщается, что ситуация находится на контроле прокуратуры.
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