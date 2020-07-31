Казань, , 14:29 — REGNUM В Татарии задержана 34-летняя директор ГБУ «Республиканская детско-юношеской спортивная школа по конному спорту», подозреваемая в мошенничестве. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Весной 2018 года, неизвестные незаконно продали за 10 тыс. рублей неустановленному лицу пони, принадлежащего школе, подделав документы о списании животного с баланса учреждения по причине падежа. Ущерб школе оценили в 60 тыс. рублей. Сотрудники СКР в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили хищение животного.

Подозреваемая от дачи показаний отказалась. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле текущего года в Татарии следственные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц «Республиканской детско-юношеской спортивной школы по конному спорту» по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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