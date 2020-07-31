Смоленск, , 14:10 — REGNUM Уголовное дело по факту халатности должностных лиц департамента Смоленской области по здравоохранению при осуществлении закупок в рамках национального проекта возбуждено Следственным управлением СКР по Смоленской области. сообщили в пресс-службе ведомства 31 июля.

Как полагает следствие, сотрудники департамента Смоленской области по здравоохранению в рамках государственного контракта от 17 июня 2019 года приняли и оплатили шесть единиц подвижных флюроографических кабинетов КФП-Ц-РП. При этом кабинеты были укомплектованы оборудованием, не предусмотренным регистрационными удостоверениями к ним, в результате использовать их по назначению невозможно. Поставщику было оплачено 72 млн рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.

Отметим, что ранее СК возбудил дело о халатности при приёмке смоленскими чиновниками передвижных медкомплексов на 64 млн рублей — оборудование не имело регистрационных удостоверений, соответствующих их фактической комплектации.