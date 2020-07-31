Чебоксары, , 14:05 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 53-летнему жителю Ядринского района, которого обвиняли в убийстве 72-летней знакомой. Старушка была задушена на сеновале, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Преступление было совершено в одной из деревень Ядринского района. Следствием установлено, что вечером 12 марта 2020 года фигурант уголовного дела забрался в домохозяйство к 72-летней знакомой, где переночевал на сеновале. Днём 13 марта его обнаружила хозяйка дома и между ними возникла ссора.

«Злоумышленник стал душить потерпевшую, которая оказала активное сопротивление. Тогда сельчанин стянул с неё платок, закрыв им нос и рот потерпевший», — говорится в сообщении.

72-летняя хозяйка дома скончалась на месте происшествия. По данным следствия, мужчина в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал сельчанина виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чебоксарах были вынесен приговор 24-летнему горожанину, которого обвинили в грабеже и убийстве по неосторожности: жертва грабителя, оставшись в мороз без одежды, скончалась из-за переохлаждения.

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