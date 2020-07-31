Уфа, , 14:05 — REGNUM Поиски утонувшего подростка продолжаются в Уфе. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба городской гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 30 июля спасатели получили информацию о том, что с моста около Каменной переправы в реку упал молодой человек.

Очевидцы сообщили, что после погружения в воду пострадавший всплыл, но не подавал признаков жизни. А потом тело подростка ушло под воду.

Спасатели осмотрели место происшествия на катере, но найти тело погибшего не смогли. В настоящее время на месте работают водолазы.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии утонул мужчина, пытавшийся перейти реку вброд