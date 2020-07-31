Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Сожительница украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) попала в поле зрения полиции. По данным источника в правоохранительных органах, девушка была задержана сегодня, 31 июля, в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о его убийстве исполнителя в стиле рэп.

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«Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая», — заявил ТАСС собеседник.

По предварительным данным следствия, она расчленила тело Картрайта.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о смерти музыканта поступило в полицию 30 июля от адвоката, к которой обратилась жена погибшего. Женщина рассказала, что четыре дня назад нашла его тело в квартире, рядом с ним был шприц. Она подумала, что супруг скончался от передозировки наркотиками и решила скрыть это, расчленив тело и выставив все так, будто тот пропал без вести.

По факту смерти Александра Юшко петербургские следователи возбудили уголовное дело.