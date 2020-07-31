Пенза, , 13:50 — REGNUM В Пензе судом вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя за причинение легкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

Установлено, что вечером 20 октября 2019 года перегородил дорогу на автопарковке ТЦ «Онежский» в Пензе другому автомобилю, в котором находился полицейский. Внезапно между ними произошел конфликт, во время которого подсудимый распылил в лицо полицейскому раздражающее вещество из перцового баллончика. Мужчина получил химический ожог, который экспертиза оценила как легкий вред здоровью.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 160-ти часов обязательных работ. Также в пользу потерпевшего подсудимый выплатит 50 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс-Поволжье». По данным издания, осужденный является сыном бывшего мэра Пензы Виктора Кувайцева. В настоящее время Кувайцев занимает пост зампреда правительства Пензенской области.

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