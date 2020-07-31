Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 13:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии загорелась лесная подстилка и валежник на территории лесничества в Карачаевском районе. В горной местности наблюдается сильное задымление на площади 3,2 гектара, сообщили 31 июля в пресс-службе республиканского управления МЧС.

На месте возгорания развёрнут межведомственный оперативный штаб во главе с врио начальника главного управления МЧС России по КЧР Александра Голоколенко. К тушению пожара привлечены 54 сотрудника МЧС, Карачаевского и Урупского лесничеств, лесной пожарной охраны.

В настоящее время пожар пытаются потушить с помощью вертолета МЧС РФ МИ-8, оборудованного водосливным устройством.