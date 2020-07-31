Воронеж, , 13:26 — REGNUM Деятельность группы лиц, занимавшихся изготовлением синтетических наркотиков, пресечена в Воронежской области, об этом сообщили в МВД России 31 июля.

Как сообщается, установлено, что житель Воронежа в течение нескольких месяцев на территории своего частного домовладения изготавливал синтетический наркотик, затем сбывал его крупными партиями. Преступление было выявлено воронежскими полицейскими совместно с региональным УФСБ. Также установлены четыре оптовых покупателя, которые распространяли наркотики на территории Калуги, Саратова, Перми и Липецка.

При обыске было изъято более четырех килограммов синтетических наркотиков. Следственным управлением МВД России по Воронежу возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.