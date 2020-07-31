Томск, , 12:45 — REGNUM Томичка решила приготовить ужин и уснула, пожарным пришлось её спасать.

Как сообщили ИА REGNUM 31 июля в областном главке МЧС, инцидент произошёл 30 июля на улице Смирнова в Томске. Жители одного из подъездов в пятиэтажном доме почувствовали запах гари и позвонили в пожарно-спасательную службу МЧС России. Сообщение поступило на пульт дежурного в 21:19 по местному времени.

Квартира, где находился источник задымления, находилась на третьем этаже. Дверь никто не открыл. Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось вскрыть металлическую дверь бензорезом.

Из кухни шёл густой дым от пригоревшей пищи, а хозяйка квартиры спала в комнате. Плиту отключили. Огнебоцы произвели дымоудаление. Пожилая женщина не пострадала.

Как уточнили в ГУ МЧС по Томской области, пожарно-спасательные подразделения выезжают на пригорания пищи практически ежедневно, а иногда и по несколько раз в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Норильске Красноярского края мужчина погиб при попытке спастись от пожара в квартире через окно.

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