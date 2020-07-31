Барнаул, , 12:38 — REGNUM В первые дни августа на Алтае установится теплая и сухая погода. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночные температуры по краю 1, 2 и 3 августа не превысят +16 °C, днем воздух прогреется до +29… +31 °C. Ветер юго‑ и северо-восточного направления, как прогнозируют синоптики, не будет превышать 3−8 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, резкое потепление в Алтайском крае началось ещё весной. Засуха стала причиной объявления режима ЧС: 44 района края подтвердили факт критического снижения видовой урожайности вследствие атмосферной или почвенной засухи на площади 750 тысяч гектаров.

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