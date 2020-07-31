Ишим, Тюменская область, , 12:28 — REGNUM В больнице №4 тюменского города Ишима хирурги извлекли вилку из пищевода пациентки. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Рентгеновский снимок вилки в теле пациентки Пресс-служба областной клинической больницы №4 в Ишиме

Пациентка поступила в приёмное отделение больницы ночью 26 июля. Как пояснила пострадавшая врачам, она хотела вилкой вызвать у себя рвоту после обильного приема жирной пищи. Но прибор сорвался и прошёл дальше в пищевод. Скорую помощь вызвали сразу же.

Пациентке сделали срочный рентген. С применением эндоскопа вилку уже не было возможности достать. Пришлось проводить полостную операцию.

По словам врача-хирурга Талеха Юсифова, пациентке повезло, так как острые края не повредили стенки желудка.

«В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение», — отметил хирург ишимской больницы №4.

Врач отметил, что случай, когда женщина глотает вилку, чтобы не набрать лишний вес, он видит в своей практике впервые, и чаще всего инородные предметы заглатывают заключённые в местах лишения свободы.